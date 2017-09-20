Безопаснее составлять путевые листы, если работники ездят на своих автомобилях по делам компании.

Иначе есть риск, что фонды или налоговики потребуют взносы с компенсации за личные машины работников. По мнению ревизоров, без путевых листов нельзя доказать, что компания использовала автомобиль в деятельности. Значит, работник получил оплату за труд, а не компенсацию за использование личного транспорта. Отбиться от претензий получается только в суде (постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 10.08.16 № Ф02-3897/2016).