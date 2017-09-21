Компания учитывает доходы от продажи с учетом всех поступлений за товары (п. 2 ст. 249 НК РФ). А налоговую базу по НДС организация считает из цен на продукцию (п. 1 ст. 154 НК РФ).

То есть выручку от розничной торговли для НДС и налога на прибыль компания вправе брать за вычетом новогодней скидки. В выручку включите ровно столько, сколько заплатили покупатели. Чтобы обосновать скидку, составьте приказ руководителя. В нем запишите период действия скидок и причину — новогодние акции. Кроме того, порядок проведения акций пропишите в маркетинговой политике.

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