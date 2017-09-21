2621 сентября

В декларации по НДС за третий квартал 2016 года заявили вычет по НДС. Сам налог поставщик не отразил в декларации. Мы уже отвечали на камералке на требования по этой нестыковке и представляли документы. Сейчас директора вызывают в налоговую по этому же вопросу. Он обязан пойти?

Темы:

отвечает:

Безопаснее, чтобы представитель компании не игнорировал вызов.

Инспекторы вправе вызывать для дачи пояснений представителя компании (подп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ). Сделать это налоговики могут и без проверки. Чтобы вызвать налогоплательщика, инспекторы должны выслать уведомление (утв. приказом ФНС России от 08.05.15 № ММВ-7-2/189@). Если компания получила документ, директор или другой сотрудник с доверенностью должен прийти в налоговую. Иначе есть риск, что инспекторы оштрафуют директора за неявку на 4 тыс. рублей (ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ).

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы