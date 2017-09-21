Безопаснее, чтобы представитель компании не игнорировал вызов.

Инспекторы вправе вызывать для дачи пояснений представителя компании (подп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ). Сделать это налоговики могут и без проверки. Чтобы вызвать налогоплательщика, инспекторы должны выслать уведомление (утв. приказом ФНС России от 08.05.15 № ММВ-7-2/189@). Если компания получила документ, директор или другой сотрудник с доверенностью должен прийти в налоговую. Иначе есть риск, что инспекторы оштрафуют директора за неявку на 4 тыс. рублей (ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ).

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