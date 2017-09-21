Да, конечно.
Такие расходы названы в подпункте 2.1 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ. Учесть траты можно сразу после оплаты.
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Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Да, конечно.
Такие расходы названы в подпункте 2.1 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ. Учесть траты можно сразу после оплаты.
Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>
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