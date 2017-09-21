2921 сентября

Мы на упрощенке с объектом «доходы минус расходы». Заключили лицензионный договор, по которому контрагент дал нам неисключительное право на программу. По контракту используем часть программного кода при разработке своих продуктов. Мы вправе учесть расходы по такому договору?

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отвечает:

Да, конечно.

Такие расходы названы в подпункте 2.1 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ. Учесть траты можно сразу после оплаты.

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