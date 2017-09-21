Да, это расходы 2016 года.

Компании на упрощенке вправе учитывать расходы на онлайн-кассы (письмо Минфина России от 09.12.16 № 03-11-06/2/73772). Новые ККТ стоят дешевле 100 тыс. рублей. Значит, относятся к материальным расходам (подп. 5 п. 1 ст. 346.16НК РФ). Их списывают сразу после оплаты, не нужно дожидаться, когда компания начнет использовать кассы (п. 2 ст. 346.17 НК РФ, письмо Минфина России от 03.07.15 № 03-11-06/2/38727). Вы оплатили технику в 2016 году, значит, учтите расходы при расчете налога за прошлый год.