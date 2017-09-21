В данном случае вы вправе учесть расходы на абонирование ящика как траты на почтовые, телефонные, телеграфные и иные подобные услуги (подп. 18 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).
2721 сентября
Арендуем офис. По нашей просьбе арендодатель абонировал почтовый ящик для корреспонденции и дал нам акт. Документ оформлен на арендодателя. Мы оплатили услуги. Мы вправе учесть такие расходы на УСН? Условие об оплате абонентского ящика есть в договоре.
Тема: УСН
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
- Формы по теме:
- Регистр учета доходов и расходов полученных в рамках целевого финансирования
- Регистр учета основных средств при упрощенке
- Учетная политика организации. Производство, услуги. УСН (доходы минус расходы)
- Производство, услуги. УСН (доходы минус расходы)
- Учетная политика организации. Торговля. УСН (доходы минус расходы)
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