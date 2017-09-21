2721 сентября

Арендуем офис. По нашей просьбе арендодатель абонировал почтовый ящик для корреспонденции и дал нам акт. Документ оформлен на арендодателя. Мы оплатили услуги. Мы вправе учесть такие расходы на УСН? Условие об оплате абонентского ящика есть в договоре.

Тема:

отвечает:

В данном случае вы вправе учесть расходы на абонирование ящика как траты на почтовые, телефонные, телеграфные и иные подобные услуги (подп. 18 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).

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