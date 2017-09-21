Компенсация освобождена от НДФЛ, а взносы с этой суммы безопаснее заплатить.

Работодатель обязан выплатить сотрудникам компенсацию, если выдал зарплату позже срока (ст. 236 ТК РФ). Процент за опоздание составляет не менее 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки.

Проценты за просрочку не облагаются НДФЛ, как компенсация, которая предусмотрена законом (п. 3 ст. 217 НК РФ, письмо ФНС России от 04.06.13 № ЕД-4-3/10209). В новой главе по взносам в необлагаемых выплатах также названы компенсации. Но перечень освобожденных выплат отличается — в них нет компенсации иных расходов (подп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ). Есть только платежи, которые связаны с выполнением трудовых обязанностей.

С 2017 года взносы администрируют налоговики. Минфин считает, что в 2017 году компании должны руководствоваться старыми письмами по взносам, так как правила расчета базы не изменились (письмо от 16.11.16 № 03-04-12/67082).

По мнению Минтруда, проценты за задержку облагаются взносами, так как выплата не связана с выполнением трудовых обязанностей (письмо от 28.04.16 № 17–3/ООГ-692). Судьи считают иначе (постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 27.03.13 № А41-28843/12, Президиума ВАС РФ от 10.12.13 № 11031/13). Поэтому, если компания готова спорить, взносы можно не платить.