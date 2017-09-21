Вы вправе не исправлять документы.

В счетах-фактурах нужно ставить КПП подразделения, если компания отгружает товары через обособленный офис (письмо ФНС России от 16.11.16 № СД-4-3/21730@). Вы ставили код компании. Значит, допустили ошибку. В дальнейшем пишите в счетах-фактурах КПП подразделения.

Ваш недочет не мешает налоговикам на проверке идентифицировать продавца, если в документе вы верно записали другие реквизиты — ИНН, название компании и пр. Поэтому, если оставить все как есть, у покупателей не будет проблем с вычетами (письма Минфина России от 14.04.16 № 03-07-11/21587, от 02.05.12 № 03-07-11/130).