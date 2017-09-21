Платите взносы на социальное страхование.

Доходы иностранцев, которые временно пребывают в нашей стране, облагаются страховыми взносами на пенсионное и социальное страхование (п. 1 ст. 420 НК РФ, ст. 10 Федерального закона от 29.11.10 № 326-ФЗ). В то же время, если международным договором предусмотрены другие правила, нужно придерживаться их (ст. 2 Федерального закона от 15.12.01 № 167-ФЗ).

Между Россией и КНР действует соглашение (заключено в г. Пекине 03.11.2000), по которому вопросы пенсионного страхования сотрудников, которые устроились на работу в российскую компанию, регулируются страной постоянного места жительства, то есть Китая. Поэтому платить за таких работников пенсионные взносы не нужно. Это подтверждает Минтруд в письме от 30.07.15 № 17–3/В-384. Эти разъяснения актуальны и сейчас.

Что касается социального страхования, специальных правил в международном соглашении не установлено. Поэтому перечисляйте за таких работников взносы на материнство по тарифу 1,8 процента и платежи на травматизм.