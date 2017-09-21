Да, зачет возможен.

Сначала проведите сверку с ИФНС головного офиса. То есть с инспекцией, куда вы излишне заплатили налог. Подпишите акт сверки и затем подайте заявление на зачет.

Напишите заявление в свободной форме. Бланк заявления, который ФНС утвердила в приказе от 03.03.15 № ММВ-7-8/90@, не подходит для межрегионального зачета. В заявлении нужно написать название компании и подразделения, ИНН, КПП, КБК и ОКТМО организации и филиала. Также потребуется уточнить, в какую налоговую инспектор должен отправить переплату. В утвержденной форме эти сведения записать не получится.