1921 сентября

Головной офис компании в Выборге. В прошлом году открыли в Петербурге подразделение. Но налог на прибыль за новый офис все время платили в инспекцию Выборга. Только сейчас обнаружили ошибку. Можно ли зачесть налог между регионами?

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отвечает:

Да, зачет возможен.

Сначала проведите сверку с ИФНС головного офиса. То есть с инспекцией, куда вы излишне заплатили налог. Подпишите акт сверки и затем подайте заявление на зачет.

Напишите заявление в свободной форме. Бланк заявления, который ФНС утвердила в приказе от 03.03.15 № ММВ-7-8/90@, не подходит для межрегионального зачета. В заявлении нужно написать название компании и подразделения, ИНН, КПП, КБК и ОКТМО организации и филиала. Также потребуется уточнить, в какую налоговую инспектор должен отправить переплату. В утвержденной форме эти сведения записать не получится.

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