В таком случае расходы можно учесть за все три билета (п. 1 ст. 264 НК РФ).

Только попросите сотрудника написать объяснительную, в которой он расскажет, почему купил новый билет. Например, сотрудник может написать, что директор контрагента перенес встречу на три дня. Обратный билет сгорел, и вернуть его невозможно.

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Сможете учитывать больше расходов по налогу на прибыль

Поэтому пришлось приобрести еще один. Кстати, нужно подтвердить и то, что обратный билет был невозвратным. Если таких сведений нет в самом бланке проездного документа, попросите работника распечатать информацию о тарифах с сайта авиакомпании.

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