1822 сентября

Отправляли сотрудника в командировку. Он должен был перевести переговоры с поставщиками. Дату и время встречи заранее согласовали с контрагентом, поэтому мы сразу купили сотруднику билет на самолет туда и обратно. По факту встречу пришлось перенести на три дня. Поэтому обратный билет сотрудник не использовал. Он купил новый. Вправе ли мы теперь списать расходы на все три билета? Работник покупал билет по минимальному тарифу. А такие билеты невозвратные. Перевозчик не компенсирует их стоимость.

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отвечает:

В таком случае расходы можно учесть за все три билета (п. 1 ст. 264 НК РФ).

Только попросите сотрудника написать объяснительную, в которой он расскажет, почему купил новый билет. Например, сотрудник может написать, что директор контрагента перенес встречу на три дня. Обратный билет сгорел, и вернуть его невозможно.

Поэтому пришлось приобрести еще один. Кстати, нужно подтвердить и то, что обратный билет был невозвратным. Если таких сведений нет в самом бланке проездного документа, попросите работника распечатать информацию о тарифах с сайта авиакомпании.

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