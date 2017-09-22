Если вы заявите вычеты в декларации, то инспекторы на проверке наверняка их снимут.

Компания вправе заявить вычеты по НДС в течение трех лет после того, как приняла товары на учет (п. 1.1 ст. 172 НК РФ). Декларацию с вычетами нужно подать, пока трехлетний срок для вычета не истек. Этот срок не продлевается на 25 календарных дней, отведенных на подачу отчетности за прошедший период.

Если покупатель принял товары к учету в декабре 2013 года, то заявить вычеты надо до конца 2016 года. В этот же срок можно подать и уточненку за три прошедших года. Последняя отчетность, в которую можно включить вычеты, — декларация за третий квартал 2016 года (письмо Минфина России от 12.05.15 № 03-07-11/27161, определение КС РФ от 24.03.15 № 540-О).

Если компания заявит вычеты по истечении трех лет, то на проверке налоговики их снимут. А судьи поддерживают контролеров (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 31.08.16 № Ф07-6255/2016).

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