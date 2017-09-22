Посчитайте средний заработок из доходов сотрудников за последние 12 месяцев.

Компания оплачивает сотрудникам отпускные из среднего дневного заработка. Средний заработок считают из доходов за 12 месяцев перед месяцем отпуска (ст. 139 ТК РФ). В расчет включают фактические доходы сотрудников.

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Округлять ли средний заработок для отпускных и пособий

Если компания проиндексировала зарплату, то надо проиндексировать средний заработок (п. 15Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 24.12.07 № 922). Ваша компания снизила зарплату, поэтому корректировать доходы не требуется.

Средний заработок поделите на число календарных дней в расчетном периоде. В полностью отработанных месяцах число дней составляет 29,3 (ч. 4 ст. 139 ТК РФ). В неполных месяцах 29,3 делят на количество дней месяца и умножают на число отработанных календарных дней в месяце (п. 10 Положения № 922).

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