1322 сентября

Оплачиваем билеты в командировку со счета. При очередной покупке часть билета оплатили накопленными баллами. Перелет стоит 35 тыс. рублей, а за минусом баллов — 28 тысяч. Какую сумму списать — 35 или 28 тыс. рублей?

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Спишите 28 тыс. рублей.

Компания вправе списать расходы на перелет сотрудника во время командировки (подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ).

Чиновники признают бонусы и баллы авиакомпаний накопительной скидкой, которая стимулирует продажи новых билетов по договору (письмо Минфина России от 08.07.14 № 03-03-06/1/32881).

Перевозчик фактически уменьшил стоимость авиабилетов на сумму скидки, которая накопилась с покупок прошлых поездок. А раз компания фактически оплатила с расчетного счета только 28 тыс. рублей, то именно эту сумму она учитывает в расходах.

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