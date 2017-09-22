Спишите 28 тыс. рублей.

Компания вправе списать расходы на перелет сотрудника во время командировки (подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ).

Чиновники признают бонусы и баллы авиакомпаний накопительной скидкой, которая стимулирует продажи новых билетов по договору (письмо Минфина России от 08.07.14 № 03-03-06/1/32881).

Перевозчик фактически уменьшил стоимость авиабилетов на сумму скидки, которая накопилась с покупок прошлых поездок. А раз компания фактически оплатила с расчетного счета только 28 тыс. рублей, то именно эту сумму она учитывает в расходах.

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