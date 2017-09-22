Да, оплачивать.

Работодатель обязан назначить пособие по уходу на основании листка, который принес сотрудник (ч. 5 ст. 13 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ). Врач вправе оформить листок на маму или родственника, который ухаживает за малышом (п. 34 Порядка, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.11 № 624н).

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Десять наглядных расчетов больничных и детских пособий от ФСС

Компания не обязана проверять, работает супруга сотрудника или нет. Также закон не требует, чтобы отец подтверждал, что мама не может ухаживать за больным ребенком. Оплатите пособие, если с больничным все в порядке.