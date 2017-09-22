Да, оплачивать.
Работодатель обязан назначить пособие по уходу на основании листка, который принес сотрудник (ч. 5 ст. 13 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ). Врач вправе оформить листок на маму или родственника, который ухаживает за малышом (п. 34 Порядка, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.11 № 624н).
Компания не обязана проверять, работает супруга сотрудника или нет. Также закон не требует, чтобы отец подтверждал, что мама не может ухаживать за больным ребенком. Оплатите пособие, если с больничным все в порядке.