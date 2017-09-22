7722 сентября

Сотрудник ушел на больничный по уходу за ребенком. Мы знаем, что мама малыша не работает и может сама за ним ухаживать. Оплачивать ли бюллетень работнику?

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отвечает:

Да, оплачивать.

Работодатель обязан назначить пособие по уходу на основании листка, который принес сотрудник (ч. 5 ст. 13 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ). Врач вправе оформить листок на маму или родственника, который ухаживает за малышом (п. 34 Порядка, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.11 № 624н).

Компания не обязана проверять, работает супруга сотрудника или нет. Также закон не требует, чтобы отец подтверждал, что мама не может ухаживать за больным ребенком. Оплатите пособие, если с больничным все в порядке.

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