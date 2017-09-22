722 сентября

Заключили с сотрудником договор безвозмездного пользования легковым автомобилем. По условиям договора ежегодно возмещаем работнику сумму транспортного налога. Вправе ли мы учесть такие расходы и надо ли удержать НДФЛ с компенсации?

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отвечает:

Компания вправе списать расходы, но с выплат сотруднику удержите НДФЛ.

Компания вправе учесть в расходах сумму транспортного налога, которую возмещает работнику по договору безвозмездного пользования легковым автомобилем. Списать ее можно в составе прочих расходов компании (подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ).

Собственник автомобиля ежегодно платит транспортный налог в инспекцию независимо от условий договора пользования автомобилем. Платеж для «физика» обязателен. Если компания компенсирует налог сотруднику, то он получит экономическую выгоду (ст. 41 НК РФ). Поэтому с компенсации надо удержать НДФЛ. Это подтвердили инспекторы, которых мы опросили.

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