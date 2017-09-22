Посчитайте компенсацию за 2,33 дня.

В день увольнения сотрудника компания выплачивает компенсацию за неиспользованные дни отпуска (ст. 140 ТК РФ). Компенсацию считают пропорционально времени, которое отработал сотрудник. Месяц, в котором сотрудник отработал не менее половины, округлите до полного (п. 35 Правил, утв. НКТ СССР 30.04.30 № 169). За каждый отработанный месяц сотрудник имеет право на 2,33 дня отдыха (п. 28 Правил, утв. НКТ СССР 30.04.30 № 169).

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Особые правила действуют, если компания заключила с сотрудником договор на срок менее двух месяцев. Тогда за каждый месяц сотруднику положена компенсация за два дня (ст. 291 ТК РФ). Но в вашем случае эти правила не применяются, так как договор бессрочный.