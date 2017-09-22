1422 сентября

21 августа приняли сотрудника. На прошедшей неделе он написал заявление и просит уволить его 26 сентября. За сколько дней посчитать компенсацию за отпуск — за 2 или 2,33 дня?

Темы:

отвечает:

Посчитайте компенсацию за 2,33 дня.

В день увольнения сотрудника компания выплачивает компенсацию за неиспользованные дни отпуска (ст. 140 ТК РФ). Компенсацию считают пропорционально времени, которое отработал сотрудник. Месяц, в котором сотрудник отработал не менее половины, округлите до полного (п. 35 Правил, утв. НКТ СССР 30.04.30 № 169). За каждый отработанный месяц сотрудник имеет право на 2,33 дня отдыха (п. 28 Правил, утв. НКТ СССР 30.04.30 № 169).

Особые правила действуют, если компания заключила с сотрудником договор на срок менее двух месяцев. Тогда за каждый месяц сотруднику положена компенсация за два дня (ст. 291 ТК РФ). Но в вашем случае эти правила не применяются, так как договор бессрочный.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем