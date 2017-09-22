2322 сентября

Инспекторы запросили документы на камералке. Мы отправили квитанцию о приме требования. Но документы вовремя не выслали. За это налоговики заблокировали наш расчетный счет. Ревизоры правы?

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отвечает:

Инспекторы незаконно заблокировали счет.

Инспекторы вправе заблокировать счет, если компания не передала квитанцию о приеме требования в течение шести рабочих дней (ст. 76 НК РФ). Вы выполнили эту обязанность. Кодекс не разрешает блокировать счет, если компания не сдала бумаги. За это возможен только штраф — 200 рублей за каждый документ (ст. 126 НК РФ).

Чтобы инспекторы разморозили счет, направьте заявление в инспекцию. Потребуйте с налоговиков проценты за незаконную блокировку со дня, когда они заморозили счет, до даты, когда отправят в банк решение о разблокировке (письмо Минфина России от 03.08.12 № 03-02-07/1–196).

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