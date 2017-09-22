Запишите в счете-фактуре одну позицию.

Поставщик выписывает корректировочный счет-фактуру, если покупатель согласился с новой стоимостью (п. 3 ст. 168 НК РФ).

В корректировочный счет-фактуру записывают только те товары, стоимость или количество которых изменились (подп. «а» п. 2 приложения 2 к постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137). В строке, А запишите количество товара, цену, стоимость, сумму налога до изменения. В строке Б — эти же данные после изменения. В строке Г заполните разницу, на которую вы уменьшили стоимость товара.