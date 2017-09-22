По взносам за периоды, которые истекли до 1 января 2017 года, подайте уточненные расчеты в Пенсионный фонд и в Фонд социального страхования по месту учета в прежнем порядке — по старым формам РСВ-1 и 4-ФСС (ст. 23 Федерального закона от 03.07.16 № 250-ФЗ).