По взносам за периоды, которые истекли до 1 января 2017 года, подайте уточненные расчеты в Пенсионный фонд и в Фонд социального страхования по месту учета в прежнем порядке — по старым формам РСВ-1 и 4-ФСС (ст. 23 Федерального закона от 03.07.16 № 250-ФЗ).
2522 сентября
Как исправить ошибки в расчете взносов за прошлые годы?
Темы: Страховые взносы с 2017 года: тарифы, ставки, размеры Расчет по взносам - 2017 (форма КНД 1151111)
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