Нет, не вправе.

До 2017 года действовало ограничение по срокам: убытки можно было переносить только в течение 10 лет. С 2017 года ограничение по срокам переноса убытков не действует. Вместо него установили предельную величину, на которую можно уменьшать налоговую базу. В период с 1 января 2017-го по 31 декабря 2020 года эта величина составляет 50 процентов от налоговой базы.

Важная статья:

Прошлогоднюю переплату по взносам зачесть не получится

Новые правила применяются к убыткам, которые компания получила с 1 января 2007 года. Таким образом, убытки за более ранние периоды перенести не получится.