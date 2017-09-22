2522 сентября

Вправе ли компания при расчете налога прибыль в 2017 году перенести убытки за 2006 год?

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отвечает:

Нет, не вправе.

До 2017 года действовало ограничение по срокам: убытки можно было переносить только в течение 10 лет. С 2017 года ограничение по срокам переноса убытков не действует. Вместо него установили предельную величину, на которую можно уменьшать налоговую базу. В период с 1 января 2017-го по 31 декабря 2020 года эта величина составляет 50 процентов от налоговой базы.

Новые правила применяются к убыткам, которые компания получила с 1 января 2007 года. Таким образом, убытки за более ранние периоды перенести не получится.

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