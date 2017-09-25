2325 сентября

30 августа перечислили аванс поставщику. Счет-фактуру на предоплату он оформил только после праздников — 11 сентября. Прошло больше пяти календарных дней с момента, когда мы перечислили предоплату. Мы вправе заявить вычет?

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отвечает:

Да.

Поставщик должен выставить счет-фактуру в течение пяти календарных дней с момента, когда получил деньги (п. 3 ст. 168 НК РФ). Но нарушение срока не мешает вычету (письмо Минфина России от 25.01.16 № 03-07-11/2722).

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