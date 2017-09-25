Аннулируйте ошибочную запись в книге продаж и уточните декларацию.

У вашей компании и контрагента нет договора, в счет которого он перечислял предоплату. Значит, изначально эта сумма не аванс, а ошибочный платеж, с которого не нужно исчислять НДС. Исключите эту сумму из книги, а на самом счете-фактуре поставьте надпись «аннулировано». Кроме того, отправьте контрагенту письмо, что выставили документ по ошибке.

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Как компания сохранила крупные вычеты по НДС

Если вы уже сдали декларацию, заполните дополнительный лист к книге продаж (письмо Минфина России от 26.12.16 № 03-07-09/77996). Перенесите в него суммы аванса и НДС из счета-фактуры, только заполните эти сведения с минусом. В уточненной декларации заполните приложение 1 к разделу 8, в строке 001 которого поставьте признак 0.