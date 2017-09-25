4225 сентября

В прошлом квартале получили от поставщика 50 тыс. рублей. Главбух контрагента была на больничном, поэтому нам не удалось выяснить, что это за платеж. Мы составили счет-фактуру на аванс и начислили НДС. Уже когда подали декларацию по НДС, выяснили, что деньги получили по ошибке. Как теперь поступить? Возвращать аванс и заявлять вычет?

Темы:

отвечает:

Аннулируйте ошибочную запись в книге продаж и уточните декларацию.

У вашей компании и контрагента нет договора, в счет которого он перечислял предоплату. Значит, изначально эта сумма не аванс, а ошибочный платеж, с которого не нужно исчислять НДС. Исключите эту сумму из книги, а на самом счете-фактуре поставьте надпись «аннулировано». Кроме того, отправьте контрагенту письмо, что выставили документ по ошибке.

Если вы уже сдали декларацию, заполните дополнительный лист к книге продаж (письмо Минфина России от 26.12.16 № 03-07-09/77996). Перенесите в него суммы аванса и НДС из счета-фактуры, только заполните эти сведения с минусом. В уточненной декларации заполните приложение 1 к разделу 8, в строке 001 которого поставьте признак 0.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем