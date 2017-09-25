Да, конечно.

Компании на упрощенке освобождены от уплаты НДС, но обязаны выполнять функции налогового агента. То есть удержать НДС из доходов другой организации. Компания является налоговым агентом, если покупает государственное имущество (п. 3 ст. 161 НК РФ). Значит, исчисляйте и удерживайте налог с каждой оплаты.

Декларацию по НДС сдайте за те периоды, в котором вы удерживали налог. В декларации заполните титульный лист и раздел 2 (абз. 9 п. 3 Порядка, утв. приказом ФНС России от 29.10.14 № ММВ-7-3/558).