Да, инспекторы вправе требовать эти документы.

На выездной проверке налоговики вправе требовать документы, которые касаются периода ревизии (п. 12 ст. 89, п. 1 ст. 93 НК РФ). Инспекторы не вправе запросить бумаги, по которым истек срок хранения (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 11.03.14 № Ф05-1544/2014).

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Проверку инспекторы проводят за 2014–2016 годы. Кодекс требует хранить бумаги в течение четырех лет, а закон о бухучете — в течение пяти.

Документы по основным средствам — акты, карточки учета — нужно хранить в течение всего периода, когда компания начисляет амортизацию (письмо Минфина России от 26.04.11 № 03-03-06/1/270). Значит, инспекторы вправе запросить эти бумаги не только за три года, но и за более ранние периоды.

Представьте бумаги в течение 10 рабочих дней (п. 3 ст. 93 НК РФ). Иначе инспекторы пересчитают расходы на амортизацию и оштрафуют компанию на 200 рублей за каждый документ (п. 1 ст. 126 НК РФ).