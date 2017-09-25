Это зависит от того, какие условия записаны в вашем договоре с поставщиком. Если в договоре сказано, что премия уменьшает стоимость отгруженных товаров, то надо восстановить вычет НДС, соответствующий сумме бонуса.

Компания платит НДС с выручки за реализованные товары, а также с выплат, связанных с оплатой товаров (подп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ). По мнению Минфина, премии за объем закупок к таким доходам не относятся (письмо от 09.10.13 № 03-07-11/42059). Более того, в кодексе сказано, что скидка не меняет стоимость товаров в целях расчета налоговой базы и вычетов, если в договоре не сказано иное (п. 2.1 ст. 154 НК РФ).