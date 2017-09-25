Не удерживайте налог с зарплаты работников, которые трудятся за границей.

Зарплата за работу за границей — это доходы от источников за пределами РФ (подп. 6 п. 3 ст. 208 НК РФ). А в отношении таких выплат компания не выступает в качестве налогового агента (письмо Минфина России от 22.12.16 № 03-04-06/76921). Ведь если сотрудники резиденты РФ, они должны сами задекларировать доходы после окончания налогового периода и перечислить НДФЛ в российскую инспекцию (п. 2 ст. 228 НК РФ).

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Если работники нерезиденты, они вообще не платят НДФЛ в России (п. 1 ст. 207 НК РФ).

Их доходы будут облагаться по правилам страны, в которой они работают. В вашем случае — Канады.