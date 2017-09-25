3025 сентября

Отправили сотрудников на работу за границу. Сотрудники — граждане РФ, а место работы по договору — Канада. За границей у нас представительство, но перечислять зарплату будет головная компания, которая находится в Москве. Удерживать ли НДФЛ с зарплаты?

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отвечает:

Не удерживайте налог с зарплаты работников, которые трудятся за границей.

Зарплата за работу за границей — это доходы от источников за пределами РФ (подп. 6 п. 3 ст. 208 НК РФ). А в отношении таких выплат компания не выступает в качестве налогового агента (письмо Минфина России от 22.12.16 № 03-04-06/76921). Ведь если сотрудники резиденты РФ, они должны сами задекларировать доходы после окончания налогового периода и перечислить НДФЛ в российскую инспекцию (п. 2 ст. 228 НК РФ).

Если работники нерезиденты, они вообще не платят НДФЛ в России (п. 1 ст. 207 НК РФ).

Их доходы будут облагаться по правилам страны, в которой они работают. В вашем случае — Канады.

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