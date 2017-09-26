1926 сентября

У нас гостиничный бизнес. Есть отели в разных городах России. Планируем заключить договоры с туристическими агентствами и операторами. Они будут размешать рекламу наших гостиниц в собственных каталогах и брошюрах. В каком размере можно учитывать такие расходы?

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отвечает:

Учитывайте в пределах 1 процента от выручки.

Порядок учета рекламных затрат зависит от того, как компания продвигает свой товар. В полном размере можно списывать стоимость рекламы, которая названа в пункте 4 статьи 264 НК РФ. Там есть расходы на изготовление брошюр и каталогов и реклама через СМИ. Ваша компания не будет изготавливать каталоги. Вы станете только размещать рекламу в чужих изданиях. Такие каталоги не относятся к средствам массовой информации, так как к СМИ относятся периодические печатные и сетевые издания (ст. 2 Закона РФ от 27.12.91 № 2124–1).

Значит, рекламу гостиниц, размещенную в каталогах турагентств, нужно нормировать. Затраты учтите в пределах 1 процента от выручки (письмо Минфина России от 23.12.16 № 03-03-06/1/77417).

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