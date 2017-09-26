2926 сентября

Веду учет у предпринимателя на ЕНВД. Он прописан в Санкт-Петербурге, но открыл магазин в Гатчине. НДФЛ за сотрудников платит в областную инспекцию. В какую инспекцию перечислить взносы — Санкт-Петербурга или Гатчины?

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отвечает:

В инспекцию Санкт-Петербурга.

Предприниматели на вмененке платят НДФЛ за сотрудников в инспекцию, где cостоят на учете как налогоплательщики ЕНВД. То есть перечисляют налог по месту ведения бизнеса (п. 7 ст. 226 НК РФ).

Для взносов действуют другие правила. Предприниматели сдают расчеты по взносам в инспекцию по месту жительства (п. 7 ст. 431 НК РФ). Адрес фактической деятельности значения не имеет.

В кодексе не сказано, в какую инспекцию бизнесмен перечисляет взносы. Но, чтобы не было недоимки, логично платить взносы в налоговую, куда бизнесмен сдает расчет, то есть в инспекцию по месту жительства.

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