В инспекцию Санкт-Петербурга.

Предприниматели на вмененке платят НДФЛ за сотрудников в инспекцию, где cостоят на учете как налогоплательщики ЕНВД. То есть перечисляют налог по месту ведения бизнеса (п. 7 ст. 226 НК РФ).

Для взносов действуют другие правила. Предприниматели сдают расчеты по взносам в инспекцию по месту жительства (п. 7 ст. 431 НК РФ). Адрес фактической деятельности значения не имеет.

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Пять ловушек в расчете по взносам за полугодие

В кодексе не сказано, в какую инспекцию бизнесмен перечисляет взносы. Но, чтобы не было недоимки, логично платить взносы в налоговую, куда бизнесмен сдает расчет, то есть в инспекцию по месту жительства.

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