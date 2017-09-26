Попросите сотрудника переоформить больничный в поликлинике.

Работодатель обязан начислить сотруднику пособие за все время болезни (ст. 183 ТК РФ). Это правило применяют независимо от того, где лечился работник — в России или за границей. Но оплачивать иностранный бюллетень компания не обязана. Чтобы начислить пособие, попросите работника обменять иностранный листок в поликлинике на больничный по форме (утв. приказом Минздравсоцразвития России от 26.04.11 № 347н).

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Как работать с новыми электронными больничными

Сотрудник вправе обменять листок в любой поликлинике, которая проводит медкомиссии (утв. приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.12 № 502н). Врачи на медкомиссии попросят сотрудника перевести иностранный листок на русский язык и заверить перевод у нотариуса (ч. 5 ст. 13 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ).

Заверять документы из Венгрии в посольстве не требуется (Договор между СССР и Венгерской Народной Республикой об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, подписан в г. Москве 15.07.1958).

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