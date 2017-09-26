1926 сентября

Мы договорилась с контрагентом о переводе менеджера. Отправили работнику письменное приглашение о переводе, но конкретную дату приема на работу не определили. С прошлого места работник уволился еще 26 августа, а к нам до сих пор не пришел. На его место мы уже готовы взять другого специалиста. Вправе ли мы отказать работнику в приеме?

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отвечает:

Вы вправе отказать менеджеру, если он придет в офис после 26 сентября.

Прежний работодатель расторгает трудовой договор в связи с переводом работника в другую организацию на дату, которую согласовал с работником (п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ). В вашем случае — 26 августа (ч. 2 ст. 72.1 ТК РФ).

Новый работодатель не вправе отказать новичку, если он пришел в офис в течение месяца со дня увольнения с прежней работы — не позднее 26 сентября (ч. 4 ст. 64 ТК РФ). Если работник опоздал, то компания вправе отказать.

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