Да, вы вправе учитывать расходы на поездки ваших менеджеров на такси. Для этого нужны документы, которые подтверждают, что сотрудники ездили по служебным делам компании, и бумаги об оплате.

Расходы на такси можно учесть как прочие производственные (подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ). Для этого подтвердите служебный характер поездок (письмо Минфина России от 27.11.15 № 03-03-06/1/69181). Издайте приказ руководителя или запишите во внутреннем положении, что будете оплачивать такси для поездок по служебным вопросам.

Сделайте список работников, которые вправе пользоваться услугой. Также пропишите, что работники должны отчитываться о каждой поездке. Например, в служебной записке или специальном отчете.

Компания сама может заключить договор с таксопарком или посреднический договор, например, со службами Яндекс. Такси, GetTaxi или Uber. В этом случае учесть расходы можно на основании актов. Оригиналы документов агент отправит по почте. Проверить суммы расходов можно в личном кабинете, где есть информация о времени и маршрутах поездок сотрудников.

Если компания не заключала договор, а работник сам вызывает такси, то расходы можно учесть на основании авансового отчета. К отчету работник прикладывает документы об оплате услуг — квитанцию или кассовый чек (письмо Минфина России от 10.06.16 № 03-03-06/1/34183).