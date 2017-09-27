Вы вправе зачесть переплату по НДС в счет налога на доходы.

Кодекс разрешает зачитывать между собой налоги одного вида. НДС и НДФЛ — оба федеральные налоги. Правила о зачете распространяются и на налоговых агентов (ст. 78 НК РФ). Есть только одно ограничение — компания не вправе платить НДФЛ из собственных средств. Для вас это ограничение не действует.

Важная статья:

Лучше не платите НДФЛ из средств компании

Вы уже удержали налог из доходов сотрудников, значит, долг по НДФЛ числится за организацией. В этом случае переплату по НДС можно зачесть в недоимку по НДФЛ. С этим согласен Минфин (письмо от 25.03.16 № 03-02-07/1/19163).

Инспекторы на местах иногда отказывают в зачете. Поэтому вместе с заявлением на зачет подайте сопроводительное письмо. В нем сообщите, что удержали налог с доходов сотрудников, поэтому не платите его за счет собственных средств. Сошлитесь на разъяснения Минфина. Заявление на зачет подайте по форме из приказа ФНС России от 03.03.15 № ММВ-7-8/90@.

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