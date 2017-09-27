Не нужно корректировать налоговую базу за предыдущий квартал.

Возврат некачественного товара — это отдельная хозяйственная операция. Поэтому корректировать выручку и расходы прошлого периода не нужно. Так считают и чиновники (письмо Минфина России от 25.07.16 № 03-03-06/1/43372).

Важная статья:

Самые частые налоговые нарушения по версии ФНС

В текущем периоде отразите во внереализационных расходах деньги, которые вы вернули покупателю (подп. 1 п. 2 ст. 265 НК РФ). В доходах учтите себестоимость бракованного оборудования (п. 10 ст. 250 НК РФ).

Что касается расходов на экспертизу товаров, их вы тоже вправе учесть как потери от брака (подп. 47 п. 1 ст. 264 НК РФ, письмо Минфина России от 29.05.15 № 3-03-06/1/31132).

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