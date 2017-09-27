Есть риск, что инспекторы оштрафуют компанию на 5000 рублей.

Налоговики вправе запрашивать у компании документы, если проверяют контрагента. Ответить на требование нужно в течение пяти рабочих дней с момента, когда организация получила запрос. То есть со дня, следующего за отправкой квитанции о приеме. В этот же срок нужно либо направить документы, либо сообщить, что у компании документов нет (п. 5 ст. 93.1 НК РФ).

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Рискованно не отвечать налоговикам на допросе

Если компания не представляет документы на встречке, инспекторы оштрафуют на 10 000 рублей (п. 2 ст. 126 НК РФ). Налоговики вправе назначить штраф, даже если у компании не было требуемых документов, — 5000 рублей (п. 1 ст. 129.1 НК РФ). Ведь вы не предоставили информацию о том, что у вас нет бумаг.

Компания вправе обжаловать штраф в управление, а потом в суд. Но нет гарантий, что штраф отменят. В вашем регионе практика не сложилась, в других округах противоречива. В одних спорах судьи считают, что компанию нельзя штрафовать за то, что не сообщила в инспекцию об отсутствии документов (постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 29.11.11 № А42-1789/2011). В других спорах считают штраф законным (постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 27.02.12 № А56-34525/2011).

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