Сначала посчитайте средний дневной заработок и сравните его с минималкой, скорректированной на 0,5 ставки (письмо ФСС РФ от 30.10.12 № 15-03-14/12–12658).

Важная статья:

С 1 июля поменялся МРОТ

Если средний заработок будет выше МРОТ, то декретные посчитайте из фактической суммы. Если заработок ниже, то считайте пособие из 0,5 минималки. В обоих случаях пособие за полный месяц не должно превышать МРОТ, так как стаж сотрудницы меньше шести месяцев (ч. 3 ст. 11 закона № 255-ФЗ).

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