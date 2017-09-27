827 сентября

Принимаем на работу официанта. Медкнижки у него пока нет, поэтому сейчас соискатель проходит обязательный медосмотр. Должны ли мы возместить новичку расходы на оформление медкнижки?

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отвечает:

Да, возместите расходы.

Работодатель оплачивает предварительные медицинские осмотры за свой счет (ч. 2 ст. 212 ТК РФ). Официанты обязаны проходить осмотры при приеме на работу (п. 16 приложения 2 к приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.11 № 302н).

После осмотра врачи ставят в медицинской книжке штампы о прививках, результатах обследования и т. п. (п. 33 приложения 3 к приказу № 302н). Сотрудники общепита не вправе работать без этого документа (приложение № 1 к приказу Роспотребнадзора от 20.05.05 № 402). Услуги врачей входят в расходы на оформление медкнижки. А значит, возместите сотруднику сумму, которую он потратит на осмотр и оформление книжки.

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