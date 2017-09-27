В бухучете покажите вознаграждение в прочих доходах, а в налоговом учете доходы не учитывайте.

Компания вправе стать поручителем по договору с контрагентом и получить за эту услугу вознаграждение (п. 4 ст. 421 , п. 1 ст. 423 ГК РФ). Вознаграждение за услуги поручительства не увеличивает доходы по налогу на прибыль и не облагается НДС (подп. 15.3 п. 3 ст. 149 , подп. 55 п. 1 ст. 251 НК РФ).

Важная статья:

Сможете учитывать больше расходов по налогу на прибыль

В бухучете включите вознаграждение в прочие доходы на дату, когда заключили договор с контрагентом (п. 4 , 5 , 7 , 16 ПБУ 9/99). Так как в налоговом учете доходов не возникает, то образуется разница. На эту сумму в учете отразите постоянный налоговый актив.

В бухучете сделайте проводки:

Дебет 76 Кредит 91 субсчет «Прочие доходы»

— компания учла вознаграждение за поручительство в прочих доходах;

Дебет 68 Кредит 99

— компания отразила постоянный налоговый актив.