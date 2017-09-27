1527 сентября

Продаем товары оптом и в розницу. Договорились с контрагентом, что поручимся за него перед банком. За услуги поручительства мы установили единовременное вознаграждение — 100 тыс. рублей. Надо ли включать эту сумму в доходы в налоговом и бухгалтерском учете?

Темы:

отвечает:

В бухучете покажите вознаграждение в прочих доходах, а в налоговом учете доходы не учитывайте.

Компания вправе стать поручителем по договору с контрагентом и получить за эту услугу вознаграждение (п. 4 ст. 421 , п. 1 ст. 423 ГК РФ). Вознаграждение за услуги поручительства не увеличивает доходы по налогу на прибыль и не облагается НДС (подп. 15.3 п. 3 ст. 149 , подп. 55 п. 1 ст. 251 НК РФ).

В бухучете включите вознаграждение в прочие доходы на дату, когда заключили договор с контрагентом (п. 4 , 5 , 7 , 16 ПБУ 9/99). Так как в налоговом учете доходов не возникает, то образуется разница. На эту сумму в учете отразите постоянный налоговый актив.

В бухучете сделайте проводки:

Дебет 76 Кредит 91 субсчет «Прочие доходы»
— компания учла вознаграждение за поручительство в прочих доходах;

Дебет 68 Кредит 99
— компания отразила постоянный налоговый актив.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем