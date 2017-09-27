В бухучете покажите вознаграждение в прочих доходах, а в налоговом учете доходы не учитывайте.
Компания вправе стать поручителем по договору с контрагентом и получить за эту услугу вознаграждение (п. 4 ст. 421 , п. 1 ст. 423 ГК РФ). Вознаграждение за услуги поручительства не увеличивает доходы по налогу на прибыль и не облагается НДС (подп. 15.3 п. 3 ст. 149 , подп. 55 п. 1 ст. 251 НК РФ).
- Важная статья:
- Сможете учитывать больше расходов по налогу на прибыль
В бухучете включите вознаграждение в прочие доходы на дату, когда заключили договор с контрагентом (п. 4 , 5 , 7 , 16 ПБУ 9/99). Так как в налоговом учете доходов не возникает, то образуется разница. На эту сумму в учете отразите постоянный налоговый актив.
В бухучете сделайте проводки:
Дебет 76 Кредит 91 субсчет «Прочие доходы»
— компания учла вознаграждение за поручительство в прочих доходах;
Дебет 68 Кредит 99
— компания отразила постоянный налоговый актив.