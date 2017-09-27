Да, вы имеете право отказать работнику в трудоустройстве.

Работодатели Ленинградской области со среднесписочной численностью сотрудников более 100 человек обязаны квотировать рабочие места для инвалидов. Размер квоты составляет 2,5 процента (ст. 1 Закона Санкт-Петербурга от 27.05.03 № 280–25).

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Теперь в объявлениях о вакансиях опасно указывать желаемые возраст и пол кандидата

Компания вправе принимать на зарезервированные места только инвалидов, которые подходят на должность (ч. 1 ст. 21 Федерального закона от 24.11.95 № 181-ФЗ). Если свободных вакансий в компании для соискателя нет, то она вправе отказать ему в трудоустройстве. Это правило действует, даже если соискатель подходит по деловым качествам.