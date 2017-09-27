Не нарушили. Правда, не исключены споры с проверяющими.

Трудовой кодекс не запрещает работодателю выдавать зарплату раньше срока, который записал в трудовом, коллективном договорах или правилах внутреннего распорядка. Если компания перенесла один раз дату расчетов с работниками, она не обязана сдвигать следующую. То есть промежуток между выплатами может составлять более 15 дней. Это не нарушение. Так считают и чиновники (письмо Минтруда России от 06.12.16 № 14–1/В-1226).

Важная статья:

Чиновник ответил на вопросы о зарплате и трудовых проверках

В то же время некоторые трудинспекторы штрафуют компании на 50 тыс. рублей, если компания досрочно выдала сотрудникам деньги за месяц (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ). Но есть аргумент в защиту. Досрочная выдача одной части зарплаты не ухудшает положение работников, а наоборот. Значит, компания ничего не нарушает. Судьи в других регионах принимают такие аргументы и отменяют штрафы (решения Саратовского областного суда от 22.09.16 № 21–667/2016, Новосибирского областного суда от 27.09.16 № 7–909/2016).