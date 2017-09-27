327 сентября

На выездной проверке инспекторы доначислили налог на прибыль за 2016 год. Решение вступило в силу в августе, оспаривать мы его не будем. Как отразить доначисления в бухучете?

Тема:

отвечает:

Отразите проводки, которыми компания исправляет ошибки прошлых лет.

Инспекторы доначисляют налог, если компания нарушила правила учета: списала лишние расходы и пр. Эти ошибки нужно исправлять по правилам ПБУ 22/2010. Порядок зависит от того, существенная ошибка или нет.

Ошибка существенная, если может повлиять на решение пользователей отчетности. Компания сама устанавливает уровень существенности в учетной политике для каждой строки баланса. Это может быть процент или твердая сумма.

Если она несущественная, сделайте запись:

Дебет 99 Кредит 68
— начислена задолженность по налогу на прибыль за 2016 год.

Если ошибка существенная, сделайте запись:

Дебет 84 Кредит 68
— начислена задолженность по налогу на прибыль за 2016 год.

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