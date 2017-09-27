Безопаснее представить счета-фактуры. Также сообщите инспекторам, что не ведете книгу покупок.

На встречной проверке налоговики вправе требовать документы, которые связаны с деятельностью контрагента (п. 1 ст. 93.1 НК РФ). Конкретного перечня бумаг в кодексе нет. Поэтому чиновники считают, что инспекция вправе требовать все документы, которые связаны с деятельностью проверяемой компании (письмо Минфина России от 09.10.12 № 03-02-07/1–246), в том числе книги покупок. Ваша компания на упрощенке и не ведет книгу покупок. Сообщите об этом инспекторам.

Что касается счетов-фактур, эти документы безопаснее представить. Компания обязана хранить бумаги, которые нужны ей для расчета налогов (подп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ). На упрощенке не заявляют вычеты по НДС, но учитывают налог в расходах по упрощенной системе. Поэтому у вас должны быть эти документы. Если вы не представите счета-фактуры, есть риск, что налоговики оштрафуют компанию на 5000 рублей (п. 1 ст. 129.1 НК РФ).