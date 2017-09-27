Вы вправе вернуть переплату. В справке отразите вычет с учетом полной суммы за декабрь — 1400 рублей.

Вычет за декабрь превысил доходы. Но сотрудник имеет право на вычет в полной сумме — 1400 рублей. В Минфине считают, что сотрудник вправе вернуть переплату через компанию (письмо от 23.07.12 № 03-04-06/8–207).

Сообщите сотруднику о переплате (п. 1 ст. 231 НК РФ). Чтобы вернуть деньги, работник должен написать заявление в свободной форме. Налоговый агент возвращает НДФЛ в течение трех месяцев после того, как получил заявление.

В справке 2-НДФЛ заполните общий доход. В разделе 4 покажите вычет 16 800 рублей (1400 руб. × 12 мес.). Рассчитайте налог с учетом всех вычетов. Если вы вернули переплату, исчисленный, удержанный и уплаченный НДФЛ в разделе 5 покажите с учетом пересчета. Если сотрудник не напишет заявление, отразите излишне удержанный налог.