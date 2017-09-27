Рискованно учитывать сумму, которая превышает 5 процентов.

С 1 января 2017 года компания не вправе предоставлять торговым сетям премии выше 5 процентов (ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 28.12.09 № 381-ФЗ). Раньше бонус не должен был превышать 10 процентов.

Региональные инспекторы считают, что премии, которые компания предоставила с нарушением, не уменьшают налоговую базу. Судьи в вашем регионе поддерживают налоговиков (постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 02.11.16 № Ф02-5616/2016).

Кроме споров о расходах есть и другие риски. За условие договора, которое противоречит закону, антимонопольная служба вправе оштрафовать компанию и торговую сеть на 5 млн рублей, а директора — на 40 тыс. рублей (ч. 1, 3 ст. 14.42 КоАП РФ).