В бухучете включите страховое возмещение в прочие доходы (п. 9 ПБУ 9/99). Такие доходы признаются на дату поступления страховых выплат на расчетный счет организации.

Если дело рассматривалось в суде, то доходы признайте на дату вступления судебного решения в законную силу (п. 16 ПБУ 9/99).

Проводки будут такими:

ДЕБЕТ 51 КРЕДИТ 76

получено страховое возмещение;

ДЕБЕТ 76 КРЕДИТ 91 субсчет «Прочие доходы»

признан доход в виде страхового возмещения.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>