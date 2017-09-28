2228 сентября

Автомобиль организации попал в аварию. Страховая компания перечислила страховое возмещение. Как его отразить в бухучете?

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отвечает:

В бухучете включите страховое возмещение в  прочие доходы (п. 9 ПБУ 9/99). Такие доходы признаются на дату поступления страховых выплат на расчетный счет организации.

Если дело рассматривалось в суде, то доходы признайте на дату вступления судебного решения в законную силу (п. 16 ПБУ 9/99).

Проводки будут такими:

ДЕБЕТ 51 КРЕДИТ 76
получено страховое возмещение;

ДЕБЕТ 76 КРЕДИТ 91 субсчет «Прочие доходы»
признан доход в виде страхового возмещения.

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