В бухучете включите страховое возмещение в прочие доходы (п. 9 ПБУ 9/99). Такие доходы признаются на дату поступления страховых выплат на расчетный счет организации.
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Если дело рассматривалось в суде, то доходы признайте на дату вступления судебного решения в законную силу (п. 16 ПБУ 9/99).
Проводки будут такими:
ДЕБЕТ 51 КРЕДИТ 76
получено страховое возмещение;
ДЕБЕТ 76 КРЕДИТ 91 субсчет «Прочие доходы»
признан доход в виде страхового возмещения.
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