Заплатить штраф за компанию может кто угодно — учредитель, директор, сотрудник, контрагент, дружественная организация. Компания может это сделать в безналичном порядке, а физлицо еще и наличными через банк (абз. 4 п. 1, п. 8 ст. 45 НК РФ).

Чтобы платеж верно учли в налоговой, реквизиты нужно указать по специальным правилам. Расскажите о них тому, кто будет платить за вас штраф. В графе «Плательщик» пусть впишут свои Ф.И.О. или название организации, а в поле с ИНН и КПП плательщика заполнят реквизитами вашей компании. В поле с назначением платежа плательщик должен указать свой ИНН и, если есть, КПП, вид платежа и название вашей компании (приказ Минфина России от 12 ноября 2013 г. № 107н). Чтобы плательщик не запутался в реквизитах, можно оформить письмо с просьбой оплатить штраф.

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