3828 сентября

Сотрудник заочно получает первое высшее образование, сейчас он на втором курсе. Работник написал заявление на учебный отпуск на 20 дней. Но в справке-вызове написано, что сессия будет длиться 25 дней. Вправе ли мы предоставить отпуск только на 20 дней?

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отвечает:

Безопаснее предоставить 25 календарных дней отпуска.

Чтобы пойти в учебный отпуск, сотрудник представляет работодателю заявление и справку-вызов (утв. приказом Минобрнауки России от 19.12.13 № 1368). Длительность отпуска записана в справке. По мнению Роструда, работодатель не вправе ее уменьшать даже по просьбе сотрудника (письмо от 12.09.13 № 697-6-1).

Трудинспекторы вряд ли будут штрафовать компанию, если она уменьшит отпуск по просьбе работника. По крайней мере в судебной практике нет таких споров. Но чтобы вовсе избежать рисков, объясните работнику, что предоставляете отпуск так, как написано в справке. То есть на 25 календарных дней.

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