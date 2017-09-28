Безопаснее предоставить 25 календарных дней отпуска.

Чтобы пойти в учебный отпуск, сотрудник представляет работодателю заявление и справку-вызов (утв. приказом Минобрнауки России от 19.12.13 № 1368). Длительность отпуска записана в справке. По мнению Роструда, работодатель не вправе ее уменьшать даже по просьбе сотрудника (письмо от 12.09.13 № 697-6-1).

Трудинспекторы вряд ли будут штрафовать компанию, если она уменьшит отпуск по просьбе работника. По крайней мере в судебной практике нет таких споров. Но чтобы вовсе избежать рисков, объясните работнику, что предоставляете отпуск так, как написано в справке. То есть на 25 календарных дней.