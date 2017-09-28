Некоммерческие компании на упрощенке вправе платить взносы по пониженным тарифам.

С 2017 года взносы контролирует ФНС. Правила расчета и уплаты взносов теперь записаны в главе 34 НК РФ. Кодекс сохранил льготы, которые раньше устанавливал закон о взносах. В частности, некоммерческие компании на упрощенке, которые занимаются социальным обслуживанием граждан, вправе платить только пенсионные взносы по тарифу 20 процентов (подп. 7 п. 1, подп. 3 п. 2 ст. 427 НК РФ).

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Условия для применения льготы остались те же. Не менее 70 процентов доходов компания должна получать в виде целевых поступлений на содержание и грантов (п. 7 ст. 427 НК РФ).