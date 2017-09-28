Проверяйте активы, если есть признаки обесценения.

Процентные займы, которые выдала компания, — это финансовые вложения. Правила учета таких активов требуют проверять вложения на обесценение не реже чем раз в год, если есть признаки обесценения (ст. 38 ПБУ 19/02). Об обесценении могут говорить задержки платежей по займам.

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Если заемщик просрочил платежи, оцените вероятность того, что он не вернет долг. Резерв можно посчитать в процентах от долга. Например, если просрочка до 30 дней — 3 процента (Указание Банка России от 28.06.16 № 4054-У). Резерв создайте по кредиту счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» (письмо Минфина России от 22.01.16 № 07-04-09/2355). В балансе показывайте вложения за вычетом резерва.

Если признаков обесценения нет, проводить проверку не обязательно. Но, чтобы это понять, все равно потребуется проверить финансовое состояние должника. Данные запишите в бухгалтерской справке. Документ подтвердит, что формировать резервы не нужно.