3828 сентября

Директор в прошлом году купил квартиру, хочет получить имущественный вычет. Но в 2009 году он уже покупал жилье и использовал вычет в размере 1,5 млн рублей. Вправе ли он в текущем году получить вычет 500 тыс. рублей?

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отвечает:

Нет, не вправе.

С 2014 года «физики» получили право на вычет по нескольким квартирам, если по первому жилью они заявили вычет менее 2 млн рублей (подп. 1 п. 3 ст. 220 НК РФ). Но это правило действует, если «физик» начал использовать вычет впервые после 1 января 2014 года (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 23.07.13 № 212-ФЗ, письмо Минфина России от 29.12.16 № 03-04-05/79251).

Ваш директор получил право на первый вычет до 2014 года. Значит, по второму жилью он не сможет претендовать на возврат НДФЛ.

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