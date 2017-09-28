Нет, не вправе.

С 2014 года «физики» получили право на вычет по нескольким квартирам, если по первому жилью они заявили вычет менее 2 млн рублей (подп. 1 п. 3 ст. 220 НК РФ). Но это правило действует, если «физик» начал использовать вычет впервые после 1 января 2014 года (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 23.07.13 № 212-ФЗ, письмо Минфина России от 29.12.16 № 03-04-05/79251).

Ваш директор получил право на первый вычет до 2014 года. Значит, по второму жилью он не сможет претендовать на возврат НДФЛ.